⁠⁠⁠⁠⁠قصة كفاح أصغر قائدة طائرة " بوينج " في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

قصة كفاح أصغر قائدة طائرة ” بوينج ” في العالم
تلقت الفتاة الهندية ” آني ديفيا ” إعلانًا وهي في الـ17 من عمرها، عن توفر مكان لها في أحد معاهد الطيران، فتقدمت بطلب انتساب، لتبدأ رحلتها في تحقيق حملها بالطيران.
أنهت ” آني ديفيا ” تدريبها بعد عامين، لتبدأ العمل مع شركة طيران الهند في إسبانيا، لتحمل لقب أصغر قائدة لطائرة ” بوينج 777 ” في العالم، على متن الخطوط الجوية الهندية وهي في الـ 29 من عمرها.
وأشارت ” آني ديفيا ” إلى أن شغفها وإصرارها بالطيران كانا أكبر من أن تستسلم خاصة مع عدم وجود أي شخص في محيطها مطلع على هذا المجال، ما تسبب في مواجهتها للعديد من التحديات في البداية، إذ إنها انحدرت من مدينة صغيرة في الجزء الجنوبي الشرقي بالهند، ما جعلها تشعر بالاختلاف عن زملائها في ولاية أوتار براديش، من ناحية الثقافة، واللغة، وأسلوب الحياة.
وتقول أصغر طائرة في هذا الصدد: ” لدى الجميع قصص نجاح وقصص فشل، ولكن علينا أن نركز على ما نحتاجه، وأن نواصل التعلم، أردت أن أقود طائرة، هذا ما أردته، ورغم أن قراري لم يكن جدياً في البداية؛ إلا أنني كنت عازمة على النجاح ” .
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9929 ] نشر منذ 3 ساعات
هنديه 🤔 وبيضاء ؟؟؟
اكيد مهجنه 😊
تحياتي للمثابرين👌
ع وجه المعموره
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31254 ] نشر منذ 3 ساعات
موفقه خير يا ام نسافه ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 3 ساعات
يمكن من كشمير يا إختي جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل .
والله أعلم .
فارس[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتوفيق يا آني ..
وليف الهم…[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 ساعات
في سلم الطايره..
لبيه يابو هنود والله جمال
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعجبني الاصرار وتحدي الصعاب الي صار معدوم عند اغلب هذا الجيل الله يوفقها تستاهل
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي اصرار واي صعاب
طلعها جمالها يابنت الديره
لوانتي بجمالها كان ماشفناك هنا ولاجبتي طاري الديره
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13744 ] نشر منذ 19 دقيقة
ما شاء الله بس 😍
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31254 ] نشر منذ 13 دقيقة
هذي الكابتن الحرّيف يااخت دانه ,,
,, إلا قوليلي .. وين طيارتك انتي وجنوبيه ولست محرومه ؟؟
.. لا يكون طاحت باالبحر ؟؟
.. احسن لك تروحي مع الكابتن هذي وتعلمي منها ياما للغنيمه ، لا تطيحين الناس باالبحر ,,