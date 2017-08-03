⁠⁠⁠⁠⁠قصة كفاح أصغر قائدة طائرة " بوينج " في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تلقت الفتاة الهندية ” آني ديفيا ” إعلانًا وهي في الـ17 من عمرها، عن توفر مكان لها في أحد معاهد الطيران، فتقدمت بطلب انتساب، لتبدأ رحلتها في تحقيق حملها بالطيران.

أنهت ” آني ديفيا ” تدريبها بعد عامين، لتبدأ العمل مع شركة طيران الهند في إسبانيا، لتحمل لقب أصغر قائدة لطائرة ” بوينج 777 ” في العالم، على متن الخطوط الجوية الهندية وهي في الـ 29 من عمرها.

وأشارت ” آني ديفيا ” إلى أن شغفها وإصرارها بالطيران كانا أكبر من أن تستسلم خاصة مع عدم وجود أي شخص في محيطها مطلع على هذا المجال، ما تسبب في مواجهتها للعديد من التحديات في البداية، إذ إنها انحدرت من مدينة صغيرة في الجزء الجنوبي الشرقي بالهند، ما جعلها تشعر بالاختلاف عن زملائها في ولاية أوتار براديش، من ناحية الثقافة، واللغة، وأسلوب الحياة.

وتقول أصغر طائرة في هذا الصدد: ” لدى الجميع قصص نجاح وقصص فشل، ولكن علينا أن نركز على ما نحتاجه، وأن نواصل التعلم، أردت أن أقود طائرة، هذا ما أردته، ورغم أن قراري لم يكن جدياً في البداية؛ إلا أنني كنت عازمة على النجاح ” .