إيران ترسل لليمن حاويات تونة منتهية الصلاحية منذ 22 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

إيران ترسل لليمن حاويات تونة منتهية الصلاحية منذ 22 عاما
تمكنت إدارة الحجر الصحي بمحافظة الحديدة اليمنية، من ضبط 8 حاويات تحمل وجبات ” تونة ” ، قدمتها إيران كمساعدات غذائية لليمنيين، منتهية الصلاحية منذ 1995.
وقالت مصادر إن الإدارة أتلفت التونة منتهية الصلاحية، بعد أن وصلت الكمية ميناء الحديدة غربي البلاد، عبر برنامج الغذاء العالمي، ومقدمة من الهلال الأحمر الإيراني، وكلها منتهية الصلاحية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31254 ] نشر منذ 4 ساعات
ايش اللي ترتجيه من المجوس يجيك ياابو يمن ؟؟
,, وهو يجي منهم الا الهموم والسموم والشوم ؟؟
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9929 ] نشر منذ 3 ساعات
الشعب اليمني رااااح
بسبب الكوليرا والالتهاب السحائي
ماوقفت ع تونه منتهيه 😤
الله ينهي اعماركم فردا فردا
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 3 ساعات
عساك والله بالكوليرا
ياحوثي يامندس حقك تونة اسيادك وتخب عليك
💜د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6270 ] نشر منذ 3 ساعات
هي جات ع التونة، البلد بكبرها منتهية صلاحيتها.
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أنا سؤالي?
ليش محتفظين بها 22عام وصلاحيتها منتهية؟🤔🤔 لو 22شهر كان قلنا مايخالف.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 3 ساعات
لو فيك خير كان الان على جبهة نهم او الضالع
تكسرت اضلاعك
ماكان تترزز في الصحافة والرجال يحامون عنك يافرخ البوم
فارس[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب ليييش تتلفونها يمكن …….. الحوثيين طالبينها ..
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 3 ساعات
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل
شعب اليمني رااااح
بسبب الكوليرا والالتهاب السحائي
ماوقفت ع تونه منتهيه 😤
الله ينهي اعماركم فردا فردا
لاتدعي اخوانك المسلمين خصص بدعواك على الحوثي
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 3 ساعات
ديم
أنا سؤالي?
ليش محتفظين بها 22عام وصلاحيتها منتهية؟🤔🤔 لو 22شهر كان قلنا مايخالف.
يبون يسممون اخوانا في اليمن يوصلونها للحوثي والحوثي بدوره يوزعها على المساكين والضعوف
انتبهي الله يسعدك تاكلي شي منهيه صلاحيته
بعدين يجي علوم