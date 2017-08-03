إيران ترسل لليمن حاويات تونة منتهية الصلاحية منذ 22 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تمكنت إدارة الحجر الصحي بمحافظة الحديدة اليمنية، من ضبط 8 حاويات تحمل وجبات ” تونة ” ، قدمتها إيران كمساعدات غذائية لليمنيين، منتهية الصلاحية منذ 1995.

وقالت مصادر إن الإدارة أتلفت التونة منتهية الصلاحية، بعد أن وصلت الكمية ميناء الحديدة غربي البلاد، عبر برنامج الغذاء العالمي، ومقدمة من الهلال الأحمر الإيراني، وكلها منتهية الصلاحية.