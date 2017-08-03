بالفيديو والصور.. دموع وألم تعتصر قلب أب من معاناة ابنه المريض - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني (صدى):

ناشد العريف المتقاعد سليمان علي المانعي، من خلال مقطع فيديو، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمساعدته في إبقاء ابنه المريض عبدالله بمستشفى الحرس الوطني بالرياض.

وقال في شكواه: أقدم طلبي لسمو سيدي ولي العهد ببقاء ابني بمستشفى الحرس حيث إنه يعاني من مرض مزمن منذ ولادته واستئصال جزء كبير من الأمعاء والقولون، مضيفا: ” وكان أملنا في الله كبير في علاجه خارج المملكة لعمل زراعة الأمعاء إلا أن ظروفي المادية أبعدتناعن ذلك، وكلنا أمل في الله، ثم فيكم يا سيدي ” ، موضحا أن ابنه له 6 سنوات يرقد على السرير الأبيض وملفه الطبي في مستشفى الحرس 2400029 .

وأوضح أن ” المستشفى طلب خروجه أو علاجه على حسابنا ” ، واختتم الأب المانعي حديثه في مقطع الفيديو المسجل بدموع أب مكلوم بات محروقًا على فلذة كبده، بمناشدة ولي العهد محمد بن سلمان ببقاء ابنه في مستشفى الحرس.



