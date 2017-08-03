بالفيديو والصور.. دموع وألم تعتصر قلب أب من معاناة ابنه المريض - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. دموع وألم تعتصر قلب أب من معاناة ابنه المريض
ناشد العريف المتقاعد سليمان علي المانعي، من خلال مقطع فيديو، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمساعدته في إبقاء ابنه المريض عبدالله بمستشفى الحرس الوطني بالرياض.
وقال في شكواه: أقدم طلبي لسمو سيدي ولي العهد ببقاء ابني بمستشفى الحرس حيث إنه يعاني من مرض مزمن منذ ولادته واستئصال جزء كبير من الأمعاء والقولون، مضيفا: ” وكان أملنا في الله كبير في علاجه خارج المملكة لعمل زراعة الأمعاء إلا أن ظروفي المادية أبعدتناعن ذلك، وكلنا أمل في الله، ثم فيكم يا سيدي ” ، موضحا أن ابنه له 6 سنوات يرقد على السرير الأبيض وملفه الطبي في مستشفى الحرس 2400029 .
وأوضح أن ” المستشفى طلب خروجه أو علاجه على حسابنا ” ، واختتم الأب المانعي حديثه في مقطع الفيديو المسجل بدموع أب مكلوم بات محروقًا على فلذة كبده، بمناشدة ولي العهد محمد بن سلمان ببقاء ابنه في مستشفى الحرس.
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9924 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي عنده مررريض
هو المريض وليس المريض 😥💔
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 950 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفية ويعافية
خيرنا لغيرنا[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
الله يشفيه ويشفى كل مريض
ان شاءدالله ولاة امرنا مايقصرون
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يكون في عونك ويشفيلك ولدك ان شالله
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه
حتى المواطن صار يشحت شحاته عشان يدخل المستشفى
او يتعالج
الله المستعان