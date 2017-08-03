الحجاب الجينز أحدث أزياء الموضة في الأسواق الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

الحجاب الجينز أحدث أزياء الموضة في الأسواق الأمريكية
أطلقت إحدى الشركات الأمريكية الشهيرة في صناعة الملابس، مجموعة جديدة من أزيائها، وتضمنت المجموعة حجابًا من الجينز ضمن مجموعتها الخريفية.
وشهدت الأسواق الأمريكية حالة من الإقبال الكبير على المنتج الجديد، وبلغ سعره 20 دولارًا، وتم شراؤه من جميع المتاجر بسرعة كبيرة، مما أدى لنفاد المنتج من الأسواق خلال أسبوع.
يذكر أن الفتاة الصومالية حليمة عدن، هي من روجت للحجاب، حيث شاركت في مسابقة ملكة جمال ولاية مينيسوتا في العام الماضي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31254 ] نشر منذ 4 ساعات
قال حجاب قال .. لا وجنز بعد ,,
,, ياهملالي ,,
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9929 ] نشر منذ 4 ساعات
لون الحجاب مايهم ✋
لكن الجلطه 😤😤لاجت محجبه
ولابسه بنطلون ضيق
هذي ودك تفرمها وتخليها نقانق وترميها للكلاب 😊
لانها عار ع الحجاب 💔
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 2 ساعتين
حيث شاركت في مسابقة ملكة جمال ولاية مينيسوتا في العام الماضي.❓❓.
أكيد المحكمين عميان .😎😎😎.
اللهم لاشماته .