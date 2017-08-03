الحجاب الجينز أحدث أزياء الموضة في الأسواق الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أطلقت إحدى الشركات الأمريكية الشهيرة في صناعة الملابس، مجموعة جديدة من أزيائها، وتضمنت المجموعة حجابًا من الجينز ضمن مجموعتها الخريفية.

وشهدت الأسواق الأمريكية حالة من الإقبال الكبير على المنتج الجديد، وبلغ سعره 20 دولارًا، وتم شراؤه من جميع المتاجر بسرعة كبيرة، مما أدى لنفاد المنتج من الأسواق خلال أسبوع.

يذكر أن الفتاة الصومالية حليمة عدن، هي من روجت للحجاب، حيث شاركت في مسابقة ملكة جمال ولاية مينيسوتا في العام الماضي.