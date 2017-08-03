أسهل الطرق لتبييض الركبتين في دقائق - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعاني العديد من السيدات من مشكلة أسمرار الركب، ما يتسبب لهن في إحراج كبير، لهذا نعرض لك أسهل الطرق الطبيعية المنزلية لتبييض الركبتين والحصول على نتائج مذهلة في دقائق.

خلطة اللبن والخل

اخلطي ملعقة اللبن مع ملعقة صغيرة من الخل الأبيض وادهني ركبتيك بهذا المزيج. اتركيه لمدة نصف ساعة قبل غسلها بالماء البارد. كرري هذه الخلطة يومياً لتحصلي على النتائج التي ترغبين.

خلطة الكركم والفازلين

اخلطي ملعقتين من الكركم مع نصف ملعقة فازلين وادهني الركبتين بهذا المزيج واتركيه لمدة ساعتين. بعد ذلك اغسلي الركب بالماء الفاتر. كرري هذه الخلطة يومياً حتى تحصلي على ركب بيضاء وناعمة.

خلطة عصير الليمون وماء الورد

اخلطي عصير نصف ليمونة مع ملعقة كبيرة من ماء الورد، ونصف ملعقة من الملح الخشن، وافركي الركبتين بهذا المزيج، ثم اتركيها لمدة ساعة كاملة.

كرري هذه الوصفة مرتين وحتى ثلاث مرات في الأسبوع وستذهلك النتيجة.