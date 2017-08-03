أسهل الطرق لتبييض الركبتين في دقائق - صحيفة صدى الالكترونية

أسهل الطرق لتبييض الركبتين في دقائق
تعاني العديد من السيدات من مشكلة أسمرار الركب، ما يتسبب لهن في إحراج كبير، لهذا نعرض لك أسهل الطرق الطبيعية المنزلية لتبييض الركبتين والحصول على نتائج مذهلة في دقائق.
خلطة اللبن والخل
اخلطي ملعقة اللبن مع ملعقة صغيرة من الخل الأبيض وادهني ركبتيك بهذا المزيج. اتركيه لمدة نصف ساعة قبل غسلها بالماء البارد. كرري هذه الخلطة يومياً لتحصلي على النتائج التي ترغبين.
خلطة الكركم والفازلين
اخلطي ملعقتين من الكركم مع نصف ملعقة فازلين وادهني الركبتين بهذا المزيج واتركيه لمدة ساعتين. بعد ذلك اغسلي الركب بالماء الفاتر. كرري هذه الخلطة يومياً حتى تحصلي على ركب بيضاء وناعمة.
خلطة عصير الليمون وماء الورد
اخلطي عصير نصف ليمونة مع ملعقة كبيرة من ماء الورد، ونصف ملعقة من الملح الخشن، وافركي الركبتين بهذا المزيج، ثم اتركيها لمدة ساعة كاملة.
كرري هذه الوصفة مرتين وحتى ثلاث مرات في الأسبوع وستذهلك النتيجة.
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9929 ] نشر منذ 3 ساعات
الوان الركب تبعا للبشره 😊
السوداء 👈ركبه سوداء
السمره👈ركبة سمراء
البيضاء 👈بيضاء
انتهينا من الموضوع
لاتستهلكون الليمون خلوه للسلطات والفتوش والتبوله 😍
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 3 ساعات
أسهل الطرق لتبييض الركبتين في دقائق .❓
كذبتوا . دقائق عاد . طيب قولوا إسبوع .😂😂😂.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13744 ] نشر منذ 3 ساعات
ترى نعمه ما يسير 😍
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8750 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيه كريم تكلمت عنه سابقاً،،
مرررة مفيد يزيل الجلد الأسود
ويعيد اللون الطبيعي مع التفتيح
ولكل مناطق الجسم زي اللي مثلاً يعانوا
من سواد بالرقبة والركب وشحوب بالوجه،،
💜د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6270 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعاني العديد من السيدات من مشكلة أسمرار الركب، ما يتسبب لهن في إحراج كبير
:
إحراج 🤔🤔
لايكون قصدكم وجهها😂😂
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 2 ساعتين
سووووووووووووووووووووووااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوووووووووووووووووووووووود
مو اسمراااااااااااااااااااااااااااااااار
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 2 ساعتين
ديم انا متكد ان ركبك مافيها اسمرار
وعلى العموم اللي يبي وحده ركبها بيضاء
يدور على مواليد 1408 وجاي قبل لا بيلقى ركب سوووووووووووووووووود
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتستهلكون الليمون خلوه للسلطات والفتوش والتبوله 😍
abdul[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا تري ينفع الخلطة لتبيض الشرج؟ . هنا بنات تدفع مئات من الدولارات ل Anal Bleaching. لو ينفع اسجل الخلطة في سجل البراعة واتكسب من صناعة وتوزيع الخلطة في محلات التجميل والبضائع النسائية.
برق[ عدد التعليقات: 10473 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش اسم الكريم يالهفه
ابك انا ذبحني سواد الرقبه
صحيح وجهي اسود بلونه ولكن ابيض بفعله ولا فيها شي اذا توافق
اللون الابيض مع الفعل
الشموووووس العبت فينا لعب يارياجيل
برق[ عدد التعليقات: 10473 ] نشر منذ 2 ساعتين
يقولون سواد الركبه
والرجال يبا يعاين فالركبه مثلا ؟؟؟؟ الرجال تطير عيونه هنااااااااااك يعني
فوق الركبه بذراع تقريبا
هناك بس ينصب نظره ويقوى تركيزه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3313 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلوه مع المجبوس😂😊وامنعونا من االعب والخرابيط😂😊بنعم ربي😊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 2 ساعتين
برق عليك ما تستحق
ماهذا الكلام يا فتى
يابنات تغطن عن كلام برق
برق انت تقصد السره صحيح اعرفك ماتقصد شي ثاني
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 1 ساعة
يابرق بعطيك معلومه
سواد الركب دليل على سواد ……..اللي في بالك
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 1 ساعة
لا والله يا أبوفارس إلا وجهك ابيض من بياض الثلج .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 1 ساعة
عرفت ماذا تقصد يابرق
تقصد اللي جاب اكثر العيال على خشومهم
برق[ عدد التعليقات: 10473 ] نشر منذ 1 ساعة
راعي الددسن
وجهي ابيض بفعله واسود بفعل الشمس اللي ماترحم
مثلك خابر هذي ناقة ضايعه وندورها بهالقوايل والشموس
وهذي ناقة تولد بالشعيب
وهذا شعير ننزله انا والعامل
وهذااااك وايت نورّده على الماء
والشموس العبت في بشرتي
قسم لو اني كازاخستان والا قرقيزيا لتشوفني حمر عطر
بس ناوي ان شاءالله اذا اخذت الثانيه اروح لسلوفوناكيا اللي كلها براد
يهبهب واترككم مع المرزم والتويبع اللي كله تربان ولواهيب
برق[ عدد التعليقات: 10473 ] نشر منذ 56 دقيقة
أخصائي
تدري ان اللي جاب العيال على خشومهم جاب الاشناب على شواربهم
ملعون مايرحم 😂😂😢😢
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8750 ] نشر منذ 55 دقيقة
ابو فارس وجهك ابيض بالفعل ولكن دامك تسرح وتمرح بحرارة الشمس واللواهيب صدقني مرح يفيد هههه
لازم تستخدمه بالليل قبل النوم وكذا يعني الموضوع يبي شوي اهتمام
برق[ عدد التعليقات: 10473 ] نشر منذ 53 دقيقة
عينتو رويزا ؟؟؟ ماجاكم عنها ؟؟؟
برق[ عدد التعليقات: 10473 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يبارك فيك يالهفه العااااشق
حنا وانا اخوك في كدر وشقى وعلوم مصلّحه ،، اهلنا ولعونا بالبل وحنا
تولعنا فيها
والله يخوك ماينفعني الا الى لصقت بجنبها وتوسدت يدها وعرّضت
تسبيدتي للنجوم ثم رقدت
هاك الساعه عندي النومه افضل من النوم مع الغندوره ام العطور ، وحضن
الناقه عندي افضل من غرفه خمس نجوم مطلّه على البحر الادرياديكي
ويد الناقه عندي اطلق من المخده اللي فيها ريش النعام وماقالوله
عاد والله لا كريمات بتنفع ولا حمام بخار بينفع حتى لو اتربّص في بانيو
واتنقع فيه شهر ماراح يزيل شي مطلقن مطلقن
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 42 دقيقة
لا والله يا أبوفارس مدري وينها إختنا رويزا ؟. غايبه عنا .
يمكن أعرِسَت الله يوفقها ويكَثِر ورعانها .
برق[ عدد التعليقات: 10473 ] نشر منذ 41 دقيقة
أخصائي
تقول سواد الركب دليل على سواد ( ثم حطيت نقط نقط نقط )
تراني عارف وش تقصد بالنقط
لكن ترى ماهو شرط ودليل قااااطع لان الركب مايتم غسلها الا عند التروش
بس اما اللي حطيت مكانه نقط نقط فهذاك يتم غسله كل ساع وشوي الين صار
مثل الشحيمه الباضا اللي ماشفت مثلها
فرق وانا اخوك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31254 ] نشر منذ 41 دقيقة
الاخت رويزا .. ياابو فارس ، يمكن كلتها الحوته او اكلتها سعلوه وعصرت عليها ليمون بعد ,,
,, ماجابوا خبر الليمون من فراغ .. الله يستر على البقيه ,,
برق[ عدد التعليقات: 10473 ] نشر منذ 34 دقيقة
ابومحمد
ليته صدق 😂😂😂 ودي ان الحوت يفرسها ويغولها الين تعقل