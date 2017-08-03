تخصيص فرق خاصة بمكافحة الحشرات بالمشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شكلت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من الفرق الميدانية الخاصة بالإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات بالمشاعر المقدسة، ووزعت الفرق لإجراء جميع أعمال المكافحة ورش المبيدات لتهيئتها، وضمان جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.

من جانبه؛ قال مدير عام النظافة بالأمانة، المهندس محمد بن عبد الرحمن المورقي، إن ذلك يأتي ضمن خطة الأمانة التشغيلية لموسم حج 1438 هـ، وفي إطار الاستعداد المبكر لتهيئة المشاعر المقدسة وتجهيزها وتوفير الأجواء الصحية الآمنة لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار ” المورقي ” إلى أن أعمال مكافحة الحشرات انطلقت في المشاعر المقدسة منذ منتصف شهر شوال الماضي، ولا تزال الفرق تواصل أعمالها بكامل طاقاتها الآلية والبشرية.

فيما أكد مساعد مدير عام النظافة للإصحاح البيئي والمرادم، المهندس محمد بن عبد الباسط با حارث، تنفيذ أعمال المكافحة في جميع المخيمات، ودورات المياه، ومقرات الدوائر الحكومية، والمراكز الصحية، ومنشأة الجمرات، وطرق المشاة، ومناهل الصرف الصحي، ومجاري تصريف السيول، بالإضافة إلى المواقع التي تحتوي على أشجار كثيفة، والأودية المحيطة بالمشاعر.

وأوضح ” با حارث ” أن الأمانة قسمت العمل في جميع مناطق المشاعر المقدسة وبكامل الفترتين الصباحية والمسائية، بحيث خُصِّصَت 4 فرق لمشعر عرفات، وفرقتين لمشعر مزدلفة، و10 فرق لمشعر منى.

وتضم كل فرقة مجموعة من الفنيين والمختصين والعمالة المدربة، مع تزويدها بعدد من الأجهزة المطورة، وسيارات الرش الفراغي والميكروجين، وأجهزة الضبابات، والرذاذ، والأجهزة الاسطوانية، إذ خُصِّصَ 20 جهازًا و12 سيارة لمشعر عرفات، ولمشعر مزدلفة 10 أجهزة و7 سيارات، ولمشعر منى 50 جهازًا منوعًا و12 سيارة، ومن المقرر العمل حتى نهاية الموسم لتتولى تلك الفرق رش ومكافحة الحشرات، واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة وبإشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.