⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. قائد الدفاع الجوي يزور مصابي عاصفة الحزم وإعادة الأمل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

زار معالي قائد قوات الدفاع الجوي، الفريق الركن محمد بن عوض بن سحيم، المصابين من القوات المشاركة في عمليتي ” عاصفة الحزم ” و ” إعادة الأمل ” ، وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، اليوم الخميس.

ونقل قائد قوات الدفاع الجوي للمصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله، مؤكدا لهم أن الوطن يفخر ويعتز بتضحيات وشجاعة جنود المملكة البواسل، وهنأهم على انتصاراتهم المتتالية في الحفاظ على حدود وتراب الوطن.

فيما أكد المصابون أنهم يحظون برعاية طبية فائقة، معبرين عن اعتزازهم وتشرفهم وزملائهم في تلبية نداء الواجب والحفاظ على حدود الوطن، واستمرارهم بكل حزم لردع كل معتدي، مشددين على رغبتهم الأكيدة بعد شفائهم بالعودة مع زملائهم إلى ميدان العز والشرف لحماية الوطن.