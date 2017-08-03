وافد يحتفل بزفافه في منتزه عام بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

احتفل وافد من جنسية عربية بزفافه عروسه، في أحد المتنزهات العامة بالعاصمة الرياض، وسط صيحات وفرحة من قبل المتواجدين فيه.

وأظهر مقطع فيديو متداول العروسين وسط عدد كبير من المتنزهين، حيث تم تقديم القهوة العربية لهما من قِبل إحدى المتواجدات، وردد عدد من المتجمهرين عبارة ” منك المال ومنها العيال ” ، وسط صيحات مستمرة من الجميع.

وشارك العديد من المتنزهين الذين تواجدوا بالمكان العروسين فرحتهما، داعين لهما بالتوفيق والسعادة وأن يحفظهما ويزيدهما محبة.

يُذكر أن مشهد الاحتفال بالحدائق والأماكن العامة في المملكة تكرر أكثر من مرة مؤخراً، في العديد من المناطق.