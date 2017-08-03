وافد يحتفل بزفافه في منتزه عام بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

وافد يحتفل بزفافه في منتزه عام بالرياض
احتفل وافد من جنسية عربية بزفافه عروسه، في أحد المتنزهات العامة بالعاصمة الرياض، وسط صيحات وفرحة من قبل المتواجدين فيه.
وأظهر مقطع فيديو متداول العروسين وسط عدد كبير من المتنزهين، حيث تم تقديم القهوة العربية لهما من قِبل إحدى المتواجدات، وردد عدد من المتجمهرين عبارة ” منك المال ومنها العيال ” ، وسط صيحات مستمرة من الجميع.
وشارك العديد من المتنزهين الذين تواجدوا بالمكان العروسين فرحتهما، داعين لهما بالتوفيق والسعادة وأن يحفظهما ويزيدهما محبة.
يُذكر أن مشهد الاحتفال بالحدائق والأماكن العامة في المملكة تكرر أكثر من مرة مؤخراً، في العديد من المناطق.
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9929 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يهنيهم ويبارك لهم 😍
يقطع الحب وسنينه 😂
منك المال ومنها الاطفال درازن صبيان وبنات 😊
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31254 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يبارك لهم ويسعدهم ,, موفقين خير ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 4897 ] نشر منذ 4 ساعات
الله لايبارك له ولا يعطيه عافيه على هذا الفعل المشين امام شباب محروم هذا الوافد يتراقص ويحتفل لان المهر مع تكاليف الزواج لا تزيد عن 10000 وعدد 2 فمتمو وعامل فيها يعني ما احد قادر يعمل الي انا عملته نتمنى القبض عليه لتجاوزه الأنظمة ويدفع غرامة مالية 150000 الف ريال
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9929 ] نشر منذ 4 ساعات
حين سألوا عن السعاده 🤔؟؟
وجدوها 👈هجرت القصور وسكنت الاكواخ
.
.تحياتي للبسطاء ع وجه المعموره ✋
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9929 ] نشر منذ 4 ساعات
حين سألوا عن السعاده 🤔؟؟
وجدوها 👈هجرت القصور وسكنت الاكواخ
.
.تحياتي للبسطاء ع وجه المعموره ✋
ابو لما[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 4 ساعات
الواقع ان دعاءك عليهم فيه غلظه وتهكم وين الله يهديهم على اساس اني انا وانت ملاءكه..
همس ~[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 4 ساعات
صارو فرجه اللي مَ يشتري يتفرج 😱~
همس ~[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 4 ساعات
مَ بارك لهم الا الأطفال والحريم ~
اما الرجال ع قولة واحد فيهم ابكحل عيوني 😳~
؛ لو ان العرسان سعوديين كان كل النقد والسب من نصيبهم ~
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يوفقهم
ويعينه على بعض ماجاه من تصوير وطقطقه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يبارك لهم ويسعدهم .💐.
حيا الله اخوي اخصائي فاضي .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13744 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتوفيق عقبال اللي ما تزوجوا 😉💕
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 3 ساعات
زواج يسر وبساطه وسعاده هدفهم تزويج اولادهم. وبناتهم وليس هدفهم المفاخره والمهايطه امام الناس والخسائر والتكاليف الباهظه وليت فيه سعاده ياعيني عل البساطه ولفت نظري في البدايه اخونا ابوكشعه ياخذ سلفي معهم هههههههههه مبرووووووك
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 3 ساعات
زواج يسر وبساطه وسعاده هدفهم تزويج اولادهم. وبناتهم وليس هدفهم المفاخره والمهايطه امام الناس والخسائر والتكاليف الباهظه وليت فيه سعاده ياعيني عل البساطه ولفت نظري في البدايه اخونا ابوكشعه ياخذ سلفي معهم هههههههههه مبرووووووك
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربعنا فيهم همجية تجمعوا حولهم مثل الذبان عسى بس حصلوا عانية 🙉🙉💃🏼👏🏻