نزيلات التأهيل الشامل في ضيافة مهرجان الورد والفاكهة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

استضاف مهرجان الورد والفاكهة للعام 1438هـ، مساء أمس عددا من نزيلات مركز التأهيل الشامل بالمنطقة، يرافقهن عدد من الطواقم الطبية والإشرافية، الذين زاروا المهرجان في إطار التعاون المشترك بين المؤسسات التأهيلية والأهلية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتوجه الوفد لدى وصوله إلى أرض المهرجان لمعرض ” المسرح المفتوح ” الذي قدم لهم العديد من عروضه الترفيهية التي لاقت استحسانهم وإعجابهم، بعد ذلك تم إعطاؤهم فرصة التنقل داخل أروقة المهرجان.

وعبر منظم مهرجان الورد والفاكهة عبد الله الزهراني عقب الزيارة عن سعادته باستضافة النزيلات مشيراً إلى أن المهرجان يحرص وبشكل دائم على التواصل مع جميع الجهات التأهيلية والحكومية والأهلية في إطار السعي لتفعيل البرامج الترفيهية والتفاعلية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع.

وأضاف: إن مثل هذه المهرجانات ماهي إلا حلقة وصل هامة لإذكاء الروح الثقافية والاجتماعية والترفيهية لدى جميع شرائح المجتمع وإشاعة جو أسري أكثر ترابطاً مع المجتمع من خلال الدمج في مثل هذه المواقع.

وعن الإقبال الذي يشهده المهرجان أبان الزهراني أن الإقبال مستمر وسط حرص اللجان العاملة على تنويع فعالياته التي تستمر لمدة عشرة أيام، ونهدف من خلالها إلى تحقيق أقصى درجات الرضى لدى زائري هذا المهرجان .