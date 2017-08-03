المدفعية تدك أوكار الحوثيين داخل العمق اليمني - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

دكت المدفعية التابعة للقوات السعودية، على حدود المملكة جنوب منطقة جازان أوكار الحوثيين داخل العمق اليمني.

جاء ذلك ردا على محاولة فاشلة في استهداف حدود المملكة بمقذوفات عسكرية من قبل مجموعة من الميليشيات الحوثية.