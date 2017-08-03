المدفعية تدك أوكار الحوثيين داخل العمق اليمني - صحيفة صدى الالكترونية

المدفعية تدك أوكار الحوثيين داخل العمق اليمني
دكت المدفعية التابعة للقوات السعودية، على حدود المملكة جنوب منطقة جازان أوكار الحوثيين داخل العمق اليمني.
جاء ذلك ردا على محاولة فاشلة في استهداف حدود المملكة بمقذوفات عسكرية من قبل مجموعة من الميليشيات الحوثية.
الواقع[ عدد التعليقات: 4897 ] نشر منذ 1 ساعة
العمليات النوعية الكبرى هذا وقتها ضد المجوس والعفاشين والمبادرة بسحقهم في عقر دارهم يا رجال السعودية الله ينصركم على الخونة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31254 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم انصرهم وارجعهم سالمين غانمين ,, آمين ,,