جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج المقبولين - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، صباح اليوم، نتائج ترشيح الدفعة الثالثة والأخيرة من الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول للعام الجامعي 1438/1439هـ.

وأرسلت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة رسائل نصية عبر الجوال للطلبة المرشحين، داعية كل مرشح إلى سرعة الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني من هنـــــــا. وتأكيد قبوله في موعد أقصاه السبت 13/11/1438هـ الساعة 11 صباحًا؛ باستخدام رقم السجل المدني، وكلمة المرور المرسلة.

وأعلنت جامعة الحدود الشمالية عبر موقعها الإلكتروني عن أعلى نسبة قبول وأقل نسبة تم قبولها في جميع كليات الجامعة.

كما أهابت جامعة الحدود الشمالية بجميع الطلاب والطالبات الذين لم تصلهم رسائل على جوالاتهم أو واجهوا مشاكل أثناء فترة التسجيل بالجامعة بضرورة مراجعة عمادة القبول والتسجيل في فروع الجامعة في كل من عرعر ورفحاء وطريف، خلال الفترة من يوم الأحد 14/11/1438هـ إلى يوم الخميس 18/11/1438هـ.