الاتحاد يواصل تدريباته لمواجهة الاتفاق - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

واصل الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته استعدادا للقاء فريق نادي الاتفاق الجمعة ضمن منافسات دورة تبوك الدولية.

وأجرى الفريق حصة تدريبية صباحية، الخميس في صالة اللياقة البدنية بمقر إقامة الفريق حرص من خلالها المدرب التشيلي لويس سييرا على رفع المعدل اللياقي للاعبين باستخدام عدة تدريبات مختلفة.

وسيختتم الفريق تحضيراته بإقامة حصة تدريبية مسائية على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.