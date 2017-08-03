وزير الثقافة والإعلام:الحجاج القطريون موضع الترحيب ككل عام - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

أكد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن الحج شعيرة ربانية تهتم بها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وتبذل كافة الجهود لإنجاحها، وأثبتت عبر التاريخ نجاحها في تقديم خدماتها لضيوف بيت الله الحرام من مشارق الأرض ومغاربها.

ووصف الدكتور العواد في كلمة له خلال اجتماع أصحاب المعالي وزراء الإعلام للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب في جدة اليوم بأن تسييس الحج يعدّ انحداراً سياسياً تسعى من خلاله حكومة قطر إلى خلط الأوراق واستغلال هذه الشعيرة العظيمة لأهداف سياسية ضيقة، مضيفاً أنه لم يحصل في التاريخ الحديث تسييس للحج قبل قطر إلا من إيران التي فشلت فشلاً ذريعاً في هذه الغاية.

وأكد أن الشعب القطري مرحب به هذا العام مثل كل عام، مشيراً إلى أنه قد فُتحت عدة ممرات للحجاج القطريين وتم توفير كافة احتياجاتهم لأداء نسكهم براحة وأمان، وقال يجب على الأشقاء من الشعب القطري الراغبين في أداء مناسك الحج عدم تصديق الدعاية الكاذبة حول منعهم من أداء فريضة الحج، حيث ترحب المملكة كعادتها بجميع المسلمين من كل مكان، وتعمل على تسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وفيما يتعلق باجتماع وزراء الإعلام في الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الذي عقد في وقت سابق اليوم بجدة، أشار معالي وزير الثقافة والإعلام إلى أن هذا الاجتماع يأتي امتداداً للاجتماع السابق في القاهرة، بهدف تعزيز العمل المشترك لمناقشة القضايا الإعلامية التي تهم الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وتنسيق المواقف ضد الحملات الإعلامية القطرية المغرضة الداعمة للعنف والتطرف وبث خطاب الكراهية.