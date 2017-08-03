قائد قوات أمن المنشآت يرعى حفل اختتام ورشة عمل مديري العمليات - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

اختتمت اليوم ورشة العمل المقامة لمدراء إدارات العمليات بأفرع القوات بمناطق المملكة، تحت رعاية قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري، وذلك بمقر قيادة القوات بمدينة الرياض والتي أقيمت خلال الفترة 7/11/1438هـ، وحتى 11/11/1438هـ تخللها العديد من المحاضرات والدروس العلمية والتجارب الميدانية بالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية للاستفادة من الخبرات السابقة.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها كلمةً ألقاها المساعد للعمليات المكلف العميد محمد بن جزاء العياضي قدم فيها شكره للواء الجباري على رعايته لهذا الحفل واهتمامه ومتابعته المستمرة لجميع الأعمال سواء الإدارية او الميدانية.

وأثنى على تعاون جميع الجهات القائمين على حراستها ويأتي في مقدمتها شركة ارامكو السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة الكهرباء السعودية وتحلية المياة المالحة وشركة معادن وبقية الشركات الصناعية والحيوية على إمتداد وطننا الغالي.

وأضاف نحن نعمل جنباً الى جنب مع زملائنا رجال الأمن الصناعي لتأمين اعلى درجات الأمن والحمياة لمنشأتنا الغاليه ونشكر جميع الجهود التي بذلت ولا زالت وحتستمر بحول الله وقدرته لجعل وطننا آمناً مستقراً يزهو ويفجر بمنجزاته ومكتسباته الحضارية.

بعد ذلك شاهد الجميع فيلماً وثائقياً لشئون العمليات استعرض من خلاله دور إدارات العمليات بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة في عمليةٍ تكاملية لمكافحة الإرهاب وما تقوم به من إعداد الخطط والبرامج لحماية منشآتنا الغالية من التخريب.

بعدها ألقى اللواء الجباري كلمةً بهذه المناسبة قدم فيها شكره للقيادة الرشيدة وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله), ونوه بالاهتمام والرعاية التي يوليها سمو وزير الداخلية لقوات أمن المنشآت، كما أشاد اللواء الجباري بما شاهده من عملٍ مميز لإدارات العمليات بالمناطق وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة هذا الوطن الغالي.