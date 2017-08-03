رابطة " الليغا " تهدد انتقال نجم البرشا - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

شهدت صفقة انتقال البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي فصلاً من مثيراً، حيث باتت الصفقة مهددة إلى حد ما، بعدما رفضت رابطة الدوري الإسباني تسلم قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد نيمار دا سيلفا مع برشلونة، والبالغة 222 مليون يورو.

بدورها كشف صحيفة ” ماركا ” الإسبانية أن نيمار حاول دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة، عبر مستند بنكي قدمه اللاعب ونادي باريس سان جيرمان إلى مقر الرابطة، لكن الأخيرة لم تقبل به، بداعي مخالفته لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأوضحت الصحيفة أن المندوب الذي كان مكلفاً بتسليم المستند البنكي لرابطة الدوري الإسباني، حرر محضرا ذكر فيه كل ما حدث، كرد على تهديد رئيس الرابطة، خافيير تيباس، بعدم قبول أموال باريس سان جيرمان الخاصة بفسخ العقد.

وتكهنت ماركا أن يقوم وكلاء نيمار بطلب الحصول على بطاقة اللاعب الدولية، لكي يستطيع اللعب مع باريس سان جيرمان يوم السبت المقبل في انطلاقة الدوري الفرنسي، لحين فصل الفيفا في مزاعم مخالفة قواعد اللعب المالي بنهاية فترة الانتقالات الصيفية.