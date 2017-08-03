الحبيب: شقيقي تضرر بسبب العمري - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد لاعب فريق الرائد أحمد الحبيب أن وكيل اللاعبين غرما لعمري ألحق الضرر بشقيقه حسن الحبيب لاعب الاتفاق، وكان واجباً توقيع العقوبة عليه من قبل اتحاد الكرة.

وقال أحمد الحبيب :” شقيقي حسن وقع الموسم الماضي عقد وكالة مع غرم العمري، العمري قدم لشقيقي عروضًا أقل من المتوقع، ومنها عرض من نادي القادسية، في حين أن الاتفاق قدم عرضًا أفضل “.

وأضاف لاعب الرائد :” حسن خالف رغبة غرم العمري وفضَّل عرض الاتفاق، فكان جزاؤه تلقي تهديدات من الوكيل مفادها أنه إذا وقع لأي نادٍ دون علمه فسيضطر إلى دفع مليون ريال له بصفته وكيلًا له “.

وأضاف :” العمري زور توقيع حسن الحبيب دون علمه، وهو ما دفعه إلى توكيل محامٍ لرفع شكوى رسمية ضد غرم العمري، وقد حكمت لجنة الاحتراف بمعاقبة العمري بإيقافه عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، مع تغريمه 200 ألف ريال، وكذلك قررت إبطال عقد الوكالة الموقع بين حسن الحبيب وغرم العمري “.