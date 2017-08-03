الراشدي: انتقال الحبسي أحدث ضجة كبيرة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد عضو الاتحاد العُماني لكرة القدم أحمد الراشدي ، أن الحارس الدولي علي الحبسي وافق على الانضمام للهلال، لأنه مثل أندية أوروبا، وإضافة كبيرة لأي لاعب.

وقال الراشدي :” انتقال الحبسي أحدث ضجة كبيرة في المجتمع العماني الرياضي وكذلك السعودي، لسبب واحد فقط وهو ما قدمه هذا البطل في السنوات الأخيرة من مستويات رائعة في الدوريات الإنجليزية “.

وأضاف عضو الاتحاد العماني :” انتقال الحبسي لنادٍ بحجم الهلال رائع جداً لأسباب كثيرة، منها جماهيره الطاغية كذلك انجازاته التي لا تتوقف فهو نادٍ يعمل باستراتيجية ورؤيا واضحة “.