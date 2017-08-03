أحد يدشن الطقم الرسمي للموسم الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

كشف نادي أحد النقاب عن الطقم الرسمي الذي سوف يدخل به منافسات الموسم المقبل.

الطقم الجديد لنادي أحد وجد استحسانا وإعجابا واسعا لتصميمه الجذاب المتفرد والذي حافظ على الهوية الاصيلة لنادي احد في تناسق اللونين الاصفر والرمادي وصياغته على أفضل الخامات المستخدمة في صناعة الطقم ليكون مناسبا وفعالا عند ارتدائه من جانب لاعبي الفريق أو محبي النادي الذي سيتم طرح الدفعة الأولى منه أمامهم عبر الطلب الالكتروني.

وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس إدارة نادي احد سعود الحربي بان الشراكة مع المركز العالمي للرياضة لتقديم أطقم نادي احد جاءت بعد مفاضلة قام بها النادي بين عدد من العروض.