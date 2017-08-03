طريق الرين - بيشة يحصد أسرة كاملة وخادمتهم وثلاثة شبان - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

فقد الحرس الوطني أحد أبناءه الذي تعرض لحادث مروري مفجع ومروع مساء الأحد الماضي على طريق الرين – بيشة والذي يشهد بشكل شبه يومي حوادث مروعة يذهب ضحيتها أبرياء إما بسبب ضيق الطريق وعدم ازدواجيته أو بسبب الجمال السائبة المنتشره على امتداد الطريق بالإضافة إلى بعد مراكز للدفاع المدني والهلال الأحمر وأمن الطرق وكذا عدم وجود مستشفيات قريبة اذا تتجاوز مسافة اقرب مستشفى من منتصف الطريق ال 200 كيلو .

حادث الأحد الماضي الذي وقع بين سيارتين الأولى باتجاه الجنوب وهي التى تقل العسكري بالحرس الوطني برتبة رقيب أول وزوجته وبناته الخمسة وخادمتهم والأخرى متجهة للشمال وبها ثلاثة شبان لقو مصرعهم جميعا بسبب سرعة جنونية وتجاوز خاطى.

وطالب سالكي هذا الطريق عبر ” صدى ” وزارة النقل بسرعة أزدوجيته ووضع جزيرة وسطية به.

كما طالبوا بوضع مراكز للهلال الأحمر والدفاع المدني وأمن الطرق بسرعة مباشرة الحوادث المروعة التى تقع عليه والحد من المخالفات المرورية التى غالبا ما تكون مميته.

وتتقدم ” صدى ” بخالص العزاء والمواساة لأسرتي المتوفين وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته.