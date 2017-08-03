إغلاق جسر الملك فهد بالشرقية الأحد - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية، جسر طريق الملك فهد بن عبد العزيز المتقاطع مع شارع الظهران (11)، بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 14 /11/ 1438هـ وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية الطارئة لعناصر الجسر مع استبدال فواصل التمدد بأخرى جديدة، واستمراراً لجهود الأمانة لتحسين الجسور ضمن خطه شاملة بهدف رفع مستوى الخدمات.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، إنه سيغلق الجزء العلوي من الجسر باتجاه الخبر مع استمرار الحركة المرورية في الجزء العلوي من الجسر باتجاه المطار والجزء السفلي بجميع الاتجاهات، وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 14 / 11 / 1438هـ ، بسبب أعمال الصيانة، التي ستستمر إلى يوم 26 /11 / 1438هـ.

وطلب الصفيان من قائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى وذلك خلال مدة أعمال الصيانة، لافتا إلى أنه في حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على (940).