سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند مستوى 7085.56 نقطة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 4.69 نقطة ليقفل عند مستوى 7085.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 127 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 86 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق، ورعاية، وأسواق عبدالله العثيم، والطباعة والتغليف، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أكسا التعاونية، ومبكو، والخدمات الأرضية، والوطنية، والإعادة السعودية، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 3.30%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وسابك، والطباعة والتغليف، والراجحي، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، والراجحي، والأبحاث والتسويق، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 12.67 نقطة ليقفل عند مستوى 3669.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 91 ألف سهم تقاسمتها 160 صفقة.