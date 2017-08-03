مصرع وإصابة اثنين في انهيار خرساني بالخوف - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

إنهار مجسم جمالي من الخرسانة، من أسفر عن مصرع مقيم وإصابة أخر، خلال عملهما عليه بحديقة مركز ميقوع بالجوف.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش الرويلي إنهم تلقوا بلاغاً بالحادثة عند السابعة من صباح اليوم الخميس، وتم على الفور تحريك الفرق الإنقاذ والإسعاف للموقع.

وأوضح أنه عثر على أحد المقيمين متوفيا تحت الكتلة الخرسانية للمجسم، فيما أصيب الأخر، لافتا إلى أنه تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، فيما قامت فرق الإنقاذ بإخراج المتوفى من تحت الكتلة الخرسانية.

