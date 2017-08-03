جاهزية استقبال الحجاج القطريين في مشعر منى - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

انتهت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب أسيا من تجهيزات مخيم الحجاج القطريين في مشعر منى لموسم الحج الحالي.

وقال رئيس مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا الدكتور رأفت بدر، إن المؤسسة تشرف بخدمة الحجاج من دول الخليج وعلى رأسهم الحجاج القادمين من دولة قطر الشقيقة، لافتاً إلى أنه تمت استكمال كافة التجهيزات المتفق عليها مع مكتب حجاج دولة قطر لاستقبال الحجاج في هذا العام.

وبينت صورة لافتة ترحيبية وضعت على واجهة المخيم ترحب بحجاج دولة قطر، وذلك عن طريق مكتب الخدمة الميدانية 140.