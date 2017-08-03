" باس الدولية " تدشن تطبيق جديد يتابع الحاويات - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

دشنت شركة مجموعة ” باس الدولية ” ، تطبيقها في حركة حاويات مينائيْ الدمام والرياض الجاف، والذي يمكن عن طريقه معرفة مكان الحاوية ومتابعتها لحظة بلحظة، ضِمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة في سبيل تطوير الموانئ والوصول لأفضل المعايير العالمية.

وحصلت المجموعة للمرة الثانية، على جائزة الأداء المتميز لخدمة العملاء لعام 2017؛ لاستخدامها تقنية متطورة من خلال برنامج ” NAVIS N4 2.3 + SAP ” المقدم من قبل شركة Navis بأوكلاند بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إحدى شركات مجموعة CARGOTEC العالمية، بعدما حصلت في العام 2015 على الجائزة، ولأول مرة لمشغل سعودي، من خلال الأداء المتميز للمجموعة في تشغيل وإدارة ميناء الرياض الجاف وتوابعه، وهو تصنيف يعتبر من أعلى المعايير التي تقدم في تشغيل الموانئ العالمية؛ وهذا ما كان ليتم لولا استثمار الشركة في برامج حديثة وعالية المعايير وتعاون وقدرات موظفي مجموعة باس والجهات العاملة بالميناء الجاف.