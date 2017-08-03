إشادات عالمية بمشروع البحر الأحمر السياحي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أشادت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية؛ بمشروع البحر الأحمر السياحي، الذي أعلن عنه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشيرة إلى أن من المقرر إقامته على أحد أجمل المسطحات المائية الطبيعية في العالم وأكثرها تنوعًا.

وقالت CNN إن مساحة المشروع تبلغ 34 ألف كيلو متر مربع، ما يجعله أكبر من العديد من الوجهات السياحية العالمية الأخرى، مثل موريشوس، وجزر المالديف، وجزر السيشل، وبالي، وهاواي.

وأشارت الشبكة العالمية، إلى أن السياحة تعد من أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية المملكة 2030، وسيساهم هذا المشروع في إنجاح خطط ازدهار مفهوم السياحة في البلاد، إذ تحيط به الكثير من المواقع التراثية والأثرية التي تحتفظ بأهمية تاريخية كبيرة، بالإضافة إلى المحميات الطبيعية التي تقع بالقرب منه، والنشاطات الرياضية، وتجارب الغوص المتوفرة لاستكشاف الحياة البحرية المتنوعة، والشعاب المرجانية الكثيرة.

وأكدت CNN حرص المشروع على الحفاظ على البيئة من خلال التخفيف من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، والتلوث الضوئي، والضجيج، والنفايات، إضافة إلى تحديد سقف أعلى لعدد الزوار من أجل ضمان سلامة النظام البيئي، وعدم تأثره سلبيًا بأي شكل من الأشكال.

وأضافت أن أكثر ما يميز هذا المشروع، أن زواره من غالبية جنسيات العالم ليسوا في حاجة إلى تأشيرة سعودية لزيارته، إذ يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول عبر الإنترنت، أو الحصول على تأشيرة عند وصولهم إلى مشروع ” البحر الأحمر ” ، حيث تختلف القواعد والأنظمة في هذه المنطقة الخاصة مقارنة بتلك التي تُطبق في المملكة.