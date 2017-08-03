11 نزيلة في سجون الشرقية تعتنقن الإسلام - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

اعتنقت 11 نزيلة للدين الإسلامي خلال الفترة الماضية بعد أن قدمن لهن العديد من الجلسات التعريفية والإرشادية إضافة إلى البرامج التوعوية والترفيهية التي ساهمت في تغيير معتقداتهن الخاطئة عن الإسلام.

يأتي ذلك تكليلا للجهود النسائية في مكتب ” بصيرة ” للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسجون المنطقة الشرقية.

وكرم مكتب (بصيرة) بالتعاون مع إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بسجن الدمام الأسبوع الماضي عدد 10 نزيلات من حفظة السنة النبوية بعد اجتيازهن للمقابلات التقييمية للمسابقة الدينية التي أطلقت هذا العام.

جاء ذلك خلال احتفالية ترفيهية نظمها المكتب بحضور 150 نزيلة وإشراف نخبة من الداعيات والمتطوعات والعاملات داخل السجون تضمنت توزيع الجوائز والهدايا للمشاركات.

وأكد مدير المكتب عبيد العبيد حرصهم على تفعيل الأنشطة والبرامج بمختلف مجالاتها داخل القسم النسائي بالسجون وعدم إغفال أهمية هذا الجانب الذي يعد من الأهداف الأساسية لهذا العمل الدعوي، مبينا أن جهود الأخوات من داعيات ومتطوعات وعاملات بالسجون أثمرت عن إسلام 11 نزيلة من جنسيات مختلفة خلال الفترة السابقة نتيجة البرامج الدعوية المتميزة التي استهدفت غير المسلمات من النزيلات الوافدات.