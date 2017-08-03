اختتام ملتقى " آل جميل " الخامس بمهرجان صيف النماص - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

رعى سعادة محافظ النماص الأستاذ عبدالله بن عائض العجيري مساء يوم أمس حفل اختتام ملتقى آل جميل السنوي الخامس بمركز السرح، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيف النماص1438بقاعة قصر المملكة للاحتفالات بحضور مديري الإدارات الحكومية ورئيس مركز السرح الاستاذ عبدالله بن محيا ومشائخ القبائل وعدد كبير من الأهالي والزوار والمصطافين والمكرمين .

تخلل الحفل فيلم وثائقي عن الفعاليات والبرامج التي نفذها الملتقى ومنها دورات تدريبية وبرامج رياضية وأمسيات ثقافية، وكلمة للرئيس التنفيذي للملتقى الأستاذ، عثمان سعد العمري وكلمة للرعاة فقصيدة للشاعر الدكتور عبدالرحمن العشماوي نالت استحان الحضور،فندوة بعنوان” العمل التطوعي من سمات المجتمع الناجح ” القاها فضيلة الشيخ محمد بن فحاس أمين عام جمعية البر بأبها ، بعدها تم تكريم المتفوقين والموهوبين وحفظة كتاب الله وكذلك اللجان المنظمة و الداعمين والرعاة والجهات الإعلامية.

بعدها تم توقيع مذكرة تعاون بين مجلس شباب عسير وملتقى آل جميل.

وقد استمتع الحضور بأوبريت وطني بعنوان ” بلاد العز “.أدته إحدى الفرق الشعبية بمشاركة عدد من المبدعين الشباب في الإنشاد.

وقد أبدى محافظ النماص إعجابه بمستوى التنظيم وتميز الفعاليات في الملتقى مقدما شكره للجميع، ومتمنياً الاستمرار والتوسع في مثل هذه الملتقيات التي تخدم المجتمع.

وكذلك الدور الذي يقوم به في حفظ أوقات الشباب كدليل على الترابط بين المجتمع الواحد، والاستفادة من ذلك في اكتشاف المواهب.