⁠⁠⁠⁠⁠تقرير: شركة صينية بصدد احتلال مكانة آبل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعتبر ” آبل ” ثاني أكبر شركة لتصنيع الجوالات الذكية في العالم، وذلك بفضل نجاح جولات آيفون لكنها أصبحت الآن مهددة بفقدان هذه المكانة لصالح واحدة من الشركات الصينية الكبيرة .

وجاء تقرير لشركة الأبحاث ” كاناليس ” فإن مبيعات ” آبل ” ظلت مستقرة نسبيًا على أساس سنوي إذ لم تتجاوز 2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما نمت مبيعات ” هواوي ” بنسبة 20% دفعة واحدة لتسجل 38 مليون جوال، مقارنة بـ41 مليون جهاز باعتها صانعة ” آيفون ” .

وكما هو موضح في الرسم البياني التالي، فإن ” سامسونج ” ظلت متصدرة سوق الجوالات الذكية رغم الاستقرار النسبي لمبيعاتها التي بلغت 79 مليون جهاز خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بشركات مثل ” أوبو ” و ” شاومي ” اللتين شهدتا نموًا بنسبة 44% و52% على التوالي.