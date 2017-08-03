فرنسا الوجهة السياحية الأفضل في 2016 وأمريكا الأكثر انتفاعا - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

تعتبر فرنسا بمكانتها كوجهة السياحة الأكثر تفضيلًا في العالم خلال العام الماضي، رغم المخاوف المتعلقة بالإرهاب .

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية تليها إسبانيا بفارق بسيط في عدد السائحين،

ورغم تصدر فرنسا للوجهات السياحية العالمية بـ82.6 مليون سائح خلال عام 2016، إلا أن هذا العدد شكل انخفاضًا بأكثر من 2% عن عام 2015، ومع ذلك جاءت النتائج مخالفة للتكهنات التي أثيرت عقب الهجمات الإرهابية المتكررة في البلاد، والتي رجحت انخفاضًا حادًا في عدد السياح.

كما انخفض عدد السياح الذين زاروا الولايات المتحدة بنسبة 3% ليصل إلى 75.61 مليون سائح، ما جعلها قريبة من فقدان المركز الثاني لصالح إسبانيا التي سجلت نموًا في عدد السائحين الوافدين بنسبة 10% ليرتفع إلى 75.56 مليون سائح وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.