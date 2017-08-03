تفاصيل أخطر حادث تصادم طائرتان في الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

جاكرتا(صدى):

اصطدمت جناحي طائرتان ببعضهما، اليوم الخميس، في المطار الواقع بمدينة ميدان في إندونيسيا، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وذكرت محطة ” مترو تي في ” أن الجناح الأيمن للطائرة (ATR 500-72) التابعة لخطوط (وينجز إير) الجوية، تعرض لإضرار نتيجة الاصطدام بجناح الطائرة (B 900-737ER) التابعة لخطوط (لايون إير) الجوية، في مطار كوالانامو.

وقال مسؤول في المطار لمحطة ” مترو تي في ” ، إن الحادث لم يتسبب في حدوث تعطل في الرحلات الجوية.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تهشم جناح الطائرة التابعة لخطوط ” وينجز إير “.