أمين الشرقية يطلق برنامج " حفظ النعمة " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أطلق معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبيراليوم الخميس ، مبادرة حفظ النعمة، التي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقيةً منذ أكثر من عام، حيث جاء ذلك خلال تدشين معاليه جهاز المخارج الهوائية الخاص ببرنامج حفظ النعمة ، الذي يعمل على تحويل بقايا الأطعمة إلى سماد عضوي نقي بنسبة ١٠٠٪‏، وتخفيض انبعاث الروائح غير المستحبة .

وأوضح وكيل الأمين المساعد للخدمات الدكتور محمد بن عبدالعزيز العماني، أن الجهاز يعمل على مزج بقايا الأطعمة من خلال عملية أوتوماتيكية تستهلك القليل من الطاقة ، و يستخدم النظام كائنات عضوية مجهرية بدرجات حرارة عالية لتحليل بقايا الطعام والمواد العضوية بدون الحاجة الى تكرار إضافة الكائنات العضوية المجهرية أو إضافات أخرى الى حجرة التحليل ، و يعتمد وقت المعالجة على كمية بقايا الطعام إلا أن الطعام الاعتيادي الممزوج لا يستغرق عادة أكثر من 24 ساعة للاختفاء تماماً.

وأشار الى أن الجهاز يقلل كمية المواد الصلبة بنسبة تصل إلى 90 % ، ويخفض كلفة العمال إذ يمكن أنجاز العملية بواسطة شخص واحد فقط ، إضافة الى أن الجهاز لا ينتج أي ملوثات ولا يحتاج لموقع لدفن النفايات ، ويخفض انبعاث الروائح الغير مستحبة .

ولفت الانتباه إلى أنه تم وضع آلية لبرنامج حفظ النعمة تتضمن زيارة المنشآت الكبيرة كالفنادق وقاعات الأفراح والمطاعم الكبيرة ، لشرح وتوضيح أهداف البرنامج والإيجابيات المستهدفة من تطبيق استخدام جهاز المخارج الهوائية لتحويل بقايا الأطعمة التي تم رميها كنفايات الى مركب سماد ، فيما تم إلزام البلديات بوضع شرط أساسي لتأهيل المنشآت الغذائية بتوفير جهاز تحويل بقايا الأطعمة التي يتم رميها بالنفايات الى مركبات عضوية لتقليل كميات النفيات بمرمى الأمانة والاستفادة القصوى من المنتج وكافة المنشآت المتوسطة والكبيرة .