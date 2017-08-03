ضيوف حفل زفاف ميسي " بخلاء " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت مؤسسة خيرية غير حكومية في الأرجنتين تسمى ” تيتشو أرخينتينا/ سقف الأرجنتين ” ، أن الضيوف الذين حضروا حفل زفاف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وعددهم 250 شخصاً تبرعوا لها بنحو 200 ألف بيزو أرجنتيني ” 10 آلاف دولار ” .

وأكدت المؤسسة الخيرية أن هذا المبلغ كاف لإنشاء 10 مساكن للطواريء.

ووصل متوسط ما تبرع به ضيوف حفل زفاف ميسي وصديقته آنذاك أنتونيلا روكوزو في 30 يونيو الماضي، 45 دولاراً لكل شخص.

وكان الزوجان قد طلبا من المدعوين عدم إحضار هدايها شخصية لهما بل التبرع عوضاً عن ذلك لمؤسسة ” تيتشو أرخينتينا ” الخيرية.

وكان أبرز من حضروا هذا الحفل زملاء ميسي في نادي برشلونة الأسباني مثل البرازيلي نيمار والأوروجواياني لويس سواريز، بالإضافة إلى بعض من أفضل لاعبي الكرة الأرجنيتنية، الذين تبلغ أجورهم ملايين الدولارات.

ولم تشر المؤسسة المذكورة في بيان لها إلى القيمة الحقيقية للمبالغ التي تم جمعها في الحفل، ولكنها قالت: ” نرغب في أن نخبركم بأنه حتى الآن تم جمع ما يكفي لبناء 10 مساكن للطوارئ ” .