بالصور.. افتتاح طريق محطة الركاب في ميناء ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

افتتح طريق محطة الركاب الجديد في ميناء ينبع التجاري، اليوم الخميس، الذي يربط المحطة مباشرة بطريق الملك عبدالله الرئيسي والذي تم إنشاؤه من قِبَل المؤسسة العامة للموانئ، وذلك في إطار حرص إدارة ميناء ينبع التجاري على تسهيل الحركة من وإلى الميناء وتقديم كل السبل الكفيلة لخدمة ضيوف الرحمن من معتمرين وحجاج، وبتوجيهات رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي.

كما يجري فتح عدة طرق لتسهيل الحركة من وإلى الميناء؛ منها مشروع طريق ربط المبنى الإداري بساحات الميناء مباشرة، وكذلك يجري إعداد دراسة وتصاميم طريق يربط الأرصفة الجديدة للميناء بالطريق الخارجي عبر بوابة إلى خارج المدينة مباشرة.

وأكد مدير عام الميناء ينبع التجاري الكابتن علي المـحوري، الدعم الذي يتلقاه الميناء من الجهاز الرئيسي ” المؤسسة العامة للموانئ ” لتطوير الميناء والارتقاء به إلى مصافي الموانئ؛ ليحتل موقعاً ودوراً ريادياً في خدمة الاستيراد والتصدير ضِمن منظومة الموانئ السعودية، كما أشكر إدارات الميناء ذات العلاقة والجهات الحكومية العاملة بالميناء على التعاون التام والعمل بروح الفريق الواحد، ويتأتى ذلك في طور مواكبة عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق تطلعات القيادة في رؤية 2030.