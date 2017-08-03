الشؤون الإسلامية تدشن " أكاديمية مناسك " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ, بمكتبة في جدة اليوم, ” أكاديمية مناسك ” إحدى مشروعات الوزارة التقنية المتخصصة في نشر علوم المناسك وأحكام الحج والعمرة والزيارة، مدعومة بثمان لغات عالمية شارك في إعدادها وتقديمها نخبة من الدعاة المعتمدين لدى الوزارة ومن أصحاب الخبرة في هذا المجال.

وأكد معاليه في كلمة بهذه المناسبة, أن المشروع يأتي في إطار اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو نائبه – حفظهما الله – بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 , وضمن المشروعات التقنية الجديدة الهادفة لتعزيز قوله صلى الله عليه وسلم ” خذوا عني مناسككم ” , حيث استخدمت فيها الوزارة مجموعة من البرامج العصرية لشرح علوم المناسك بوسائل ولغات مختلفة.

وقال: ” إن مشروع أكاديمية مناسك سيسهم في تبسيط المعلومات لتصبح مفهومة ومختصرة تمكن ضيوف الرحمن من معرفتها عن بعد من خلال التقنية وعبر الوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي لمواكبة التطور المتسارع في عالم التقنية وإيصال المعلومات لتيسير خدمات التوعية والإرشاد لنواكب تطلعات ولاة الأمر ورؤية المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين من خلال وسائل عصرية متعددة ” .

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية, مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد , طلال بن أحمد العقيل , أن أكاديمية مناسك التي تعد منصة إلكترونية مفتوحة للتعليم عن بعد، أعدت لتصبح المشروع التعليمي التوعوي التقني الأول المتخصص في شرح علوم المناسك ليساهم في نشر التعليمات والإرشادات عن المناسك وأحكام الحج والعمرة والزيارة ليقدم خدماته للحجاج والمعتمرين وغيرهم ممن يرغبون في معرفة المعلومات المرتبطة بالركن الخامس للإسلام من مختلف قارات ودول العالم الإسلامي , وعبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت ومن خلال الأجهزة والشبكات المختلفة .

وأكد العقيل أن اكاديمية مناسك ستكون – بمشيئة الله – حديث الشارع المسلم في مختلف الدول باعتبارها أول اكاديمية تعليمية تستهدف جميع الراغبين في معرفة علوم المناسك في العالم وخاصة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة المجانية التي تقدم دروسها بثماني لغات عالمية، إذ شارك 40 متخصص من نخبة العلماء والدعاة، ومن أصحاب الخبرات التراكمية الطويلة والأكاديميين في العلوم الشرعية بجانب المعتمدين ضمن أعضاء هيئة التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية , في إعداد أكثر من 1000 مادة علمية بين درس وحلقة تلفزيونية، مشيراً إلى أن الاكاديمية ستقوم في مرحلتها الاولى بتدريس المناسك باللغات الثمان الاساسية ( العربية، الإنجليزية ، التركية، الإندونيسية، الهوسا، السواحلية، الأردو، البنغالية ) ثم تتوسع لتصل الى مرحلة توفر خدماتها بمختلف لغات العالم.

وتعد أكاديمية مناسك حلقة مترابطة من الخدمات التي تأتي ضمن سلسلة مترابطة من البرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتعليم المسلمين الطرق الصحيحة المتوافقة مع النبوية لهذه الرحلة المباركة, وتتيحها لجميع الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة المجانية دون مقابل من خلال التسجيل.