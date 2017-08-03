محكمة تجبر صاحبة مطعم على فضح نفسها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أمرت السلطات القضائية في أستراليا صاحبة مطعم في المدينة بنشر إعلانين في الصحف تعترف فيهما بارتكاب انتهاكات جسيمة لسلامة الغذاء من بينها وجود أماكن قذرة تغزوها الحشرات وبيع أغذية غير آمنة.

كما أصدرت المحكمة المختصة قرارا بتغريمها 22 ألفا و 500 دولار وتحمل مبلغ آخر يزيد على 2300 دولار كأعباء المحاماة.

وأمرت المحكمة صاحبة المطعم بنشر التنويه في الصحيفة تعترف فيه علانية باسم المطعم والمخالفات التي ارتكبها والعقوبات المترتبة على ذلك.

وأظهرت الصور في مطعم ” هونج هاي نودل ” الحشرات والآفات في كراتين البيض وصناديق الخضروات المغطاة بعفن سميك.

وذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد الأسترالية أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها مقاضاة هذا المطعم فقد رفعت دعوى قضائية ضده لارتكابه 21 مخالفة وتغريمه بمبلغ 28 ألف دولار عامي 2009 و 2010.