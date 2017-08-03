دفن " مفقود جبة حائل " في مقبرة صديان اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

يشهد مسجد برزان، الصلاة على ” مفقود جبة حائل ” عبدالعزيز محمد يوسف الجلعود بعد عصر اليوم الخميس 11 ذي القعدة 1438 هـ ب، ثم يتم الدفن بمقبرة صديان.

جاء ذلك بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، حيث فارق المفقود الحياة بعدما علقت سيارته من نوع ” جيب برادو 2012 ” بالرمال بالقرب من جبال غوطة جنوب قرية الروض شمال حائل.

وكان ” الجلعود ” قد خرج من منزله صباح أمس الأول باتجاه جبة شمال حائل، وأبلغ ذووه الجهات الأمنية بفقدانه، وكثّف الدفاع المدني في جبة وفريق عون وعدد من المواطنين جهود البحث عنه، إلى أن عثر الدفاع المدني على سيارته جنوب غرب جبل غوطة جنوب قرية الروض.

وقد نُقل الجثمان إلى مستوصف جبة، تمهيداً لنقله إلى مستشفى حائل العام، لتجري الجهات الأمنية في حائل المزيد من التحقيق؛ لمعرفة السبب الحقيقي في وفاته، حيث تم تسليمه لذويه بعد عدم وجود شبهة جنائية.