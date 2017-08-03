" عموري " يمنح نادي العين فرصة أخيرة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعطى المهاجم الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري ” ناديه العين، أسبوعًا واحدًا لقبول عرض ” نيس الفرنسي ” بعد إصراره على الاحتراف حاليًا.

وتلقى نادي العين عرضًا من نادي ” نيس ” الفرنسي، إلا أن إدارة النادي نفت في بيان رسمي ما تردد عن هذه المفاوضات.

وقال الصحفي الفرنسي ” جون ماكولي ” على صفحته الشخصية بموقع ” تويتر ” إن عموري أمهل إدارة نادي العين الإماراتي حتى نهاية العطلة القادمة، للموافقة على العرض المقدم من نيس، لرغبته الشديدة في خوض تجربة الاحتراف.