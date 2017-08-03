غوميز يستغني عن عكاش والدوسري ويرفض أيالا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن مدرب الفريق النصراوي البرازيلي ” ريكاردو غوميز ” يعتزم الاستغناء عن أحمد عكاش وعبدالرحمن الدوسري، وأنه أبلغ إدارة كرة القدم بقيادة المكلف طلال النجار وذلك لأسباب فنية، مطالباً بالبحث عن عروض إعارة أو انتقال ملائمة لهما وللنادي.

ولاقى طلب غوميز أصداء لدى إدارة نادي إدارة نادي التعاون، التي بعثت بخطاب رسمي لإدارة الأمير فيصل بن تركي تطلب فيه استعارة الدوسري لعام واحد حسب تأكيدات المصادر.

كما رفض غوميز كافة المساعي التي بذلت لإقناعه بعودة محور الارتكاز البارغوياني فيكتور أيالا لصفوف الفريق الأصفر، بعد ان أبدى اللاعب رغبة في العودة .