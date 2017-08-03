النصر الإماراتي يفتتح استادًا جديدًا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قرر نادي النصر إحلال الإماراتي استبدال إستاد آل مكتوم بآخر جديد وفق معايير حديثة، تتناسب مع الفترة المقبلة، وأبرزها استضافة جانب من مباريات بطولة كأس أمم آسيا التي ستقام في الإمارات 2019.

وعقد نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أحمد هاشم خوري اجتماعاً، بحضور رؤساء الإدارات والأذرع التنفيذية بالنادي، وذلك للوقوف على استعدادات الأقسام المختلفة لانطلاقة الموسم الجديد 2017 – 2018.

وناقش أعضاء مجلس الإدارة عدة محاور، كان في مقدمتها الأعمال الإنشائية الجديدة في إستاد آل مكتوم، الذي تقرر إزالته تماماً، وبناء إستاد جديد بمواصفات قياسية، طبقاً لتعليمات الاتحاد الآسيوي.