التصريح شرط دخول المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

منعت القوات الخاصة لأمن الطرق الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح معتمد للحج، حيث تمنع الأنظمة دخول المواطنين والمقيمين الراغبين في العمرة، أو الراغبين في الحج ولا يحملون تصريح.

وأكدت على جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة لهذا العام بضرورة الحصول على التصاريح ، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة.

وجهزت القوات الخاصة لأمن الطرق جميع مداخل العاصمة المقدسة بالدعم البشري والآلي والتقني اللازم لتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه، وأهابت بجميع السائقين بعدم نقل أي حاج لا يحمل تصريح الحج وأنها ستطبق الأنظمة والتعليمات بحزم بحقه كل متجاوز، ونبهت على السائقين بضرورة التأكد من أن مرافقيهم من الحجاج يحملون التصاريح اللازمة، كما أهابت بأصحاب المشاريع العاملة في العاصمة المقدسة بضرورة حصول العاملين من غير السعوديين الذين صدرت إقاماتهم من خارج العاصمة المقدسة على التصاريح التي تخولهم الدخول الى العاصمة المقدسة أثناء فترة المنع.