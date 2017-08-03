⁠⁠⁠⁠⁠السجن 20 عاما لأمريكي بتهمة دعم " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قضت محكمة بالسجن 20 عاما على رجل من أوهايو أقر بدعمه تنظيم داعش الإرهابي بتهمة التحريض على قتل جنود أمريكيين.

وأقر تيرينسي مكنيل ” 24 عاما ” وهو من أكرون بولاية أوهايو بالذنب في خمس تهم بالتحريض على ارتكاب جريمة عنف وخمس تهم بإجراء اتصالات تهديد في أكثر من ولاية، ووفقا لسجلات المحكمة فإن الحكم على مكنيل أصدرته محكمة جزئية أمريكية في أكرون.

وقالت وزارة العدل في بيان إن مكنيل نشر لغة تنظيم داعش الإرهابي التي تنطوي على العنف وكذلك معلومات عن أفراد الجيش الأمريكي ودعا صراحة إلى قتلهم.

وقال ممثلو الادعاء إن مكنيل نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2015 “قوائم قتل” تضم أسماء وعناوين مئة من أفراد الجيش الأمريكي وطلب قتلهم باسم التنظيم الإرهابي التي أقر بدعمها على مواقع التواصل.