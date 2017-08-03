الأهلي يسجل لاعبيه في قائمة الموسم الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

يبدأ النادي الأهلي تسجيل كافة لاعبيه المحترفين المحليين والأجانب في قائمته للموسم الكروي الجديد الأسبوع القادم مؤكداً ثقته بأنه لا يوجد ما يعوق تسجيل لاعبيه.

وأكدت المصادر أن الأهلي لا توجد عليه أي قضايا أو أحكام و أنه أنهى آخر قضيتين عندما سدد المبالغ المستحقة عليه بموجب الأحكام الصادرة فيهما.

ويذكر أن غرفة فض المنازعات قد أعلنت أنه لا يزال على الأهلي قضيتان؛ معلنة أن هذا خطأ من جانب مسؤولي الغرفة، وقالت إنه سيتم رفع كافة الأوراق التي تثبت حق الأهلي في تسجيل لاعبيه في قائمة الموسم الجديد.