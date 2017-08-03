بالصور.. تعليم الرياض ينظم الملتقى الحواري الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

نظمت إدارة نشاط الطالبات في تعليم الرياض الملتقى الحواري الوطني بمشاركة الأندية الموسمية وأندية الحي ضمن خطة إجازتي ٢ لصيف ١٤٣٨هـ في قاعة الشيخ محمد الخضير بمدارس التربية النموذجية بالنزهة.

ويتمحور الملتقى هذا العام حول ( آمال وتطلعات أبنائنا الطلاب والطالبات في ظل رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية ).

بدأ الملتقى بالسلام الملكي ثم قرأت الطالبة دلال الراكان آيات من القرآن الكريم، بعدها قدمت طالبات النادي الموسمي الثاني والخامس أنشودة رحبّن فيها بالحاضرات، ثم ألقت مديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم كلمة جاء فيها: لا يخفى عليكم محــاور رؤية 2030 الثلاث الرئيسة وهــي المجتمــع الحيــوي الاقتصاد المزدهـر والوطـن الطمـوح ولن تتحقق إلا بسواعد أبنائنا وبناتنا الشابات ، ومن المعلوم أن للشباب ابتهاجه ومرحه ونشاطه وحيويته وله حظه المحمود من متع الحياة ومباهج الدنيا ولكن لا ينبغي أن ينطلق في ميدان الحياة بلاهدف غافلاً عن مهمته الكبرى وعمله الأصيل في المجتمع.

لذا نسعى أن يحصل أبنائنا الطلاب والطالبات في هذا العصر على أكبر قدر من العلم والمعرفة والثقافة لأننا في عصر لا تتنافس فيه الأمم بأجسامها أو سعة أرضها أو كثرة أفرادها بل نحن في عصر التنافس بالعقول والأفكار والاختراع والابتكار عصر العلم و البحث والدرس ، وأردفت بقولها: تسعى وزارتنا الى بذل الجهود والتخطيط للبرامج الهادفة التي تواكب الرؤية الطموحة 2030، وما الأندية الموسمية إلا إحدى هذه البرامج المبنية على خطط مدروسة و منظمه يتعامل معها المتعلم ويختار برغبته وتلقائيته وعلى رأسها برامج الحوار التي تدعو إلى رفع المستوى الفكري وتحث على بناء الشخصية المتوازنة لتساعد على إبراز المواهب واكتساب القيم والعادات الحسنة لتعود بالنفع عليهم وتجعلهم افراد ناجحين يخدمون بلدانهم يتعايشون مع الأخر بسلام .

لذا تتظافر الجهود وتتكاتف في إدارة تعليم الرياض من أجل إيجاد جيل قيادي منافس قادر على النهوض برؤية 2030.

وختمت الدريهم حديثها بقولها: لا يسعني إلا أن أختم بما جاء في الرؤية 2030 على لسان الأمير الطموح ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ( لسنا قلقين على مستقبل المملكة بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً قادرين أن نصنعه بعون الله بثرواتها البشرية و الطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها علينا.

وفي الختام شكرت الدريهم الدكتور عيسى الضفيان مدير عام مدارس التربية النموذجية النزهة على بذل الجهود وتسهيل مهمة فريق العمل والشكر موصول لكل القائمين على الملتقى من مشرفات ومديرات أندية ومدربات وطالبات .

بعد ذلك أُلقِيت ورقتا عمل الأولى تتحدث عن تعزيز الهوية الوطنية لدى أبنائنا وبناتنا الطالبات قدمتها الأستاذة هيلة الناصر تحدثت فيها عن كيفة بناء شخصية محاورة، ثم ألقت الأستاذة منيرة السمحان ورقة عمل عن مشاركة المرأة في خفض نسبة البطالة.

بعدها ألقت طالبات الأندية أوراق العمل الخاصة بهن فبدأت الطالبة نسيبة السويلم وتحدثت عن الاعتزاز بالهوية الوطنية ، ثم تحدثت الطالبة رغد البارقي عن تعزيز الهوية العربية في نفوس الطلبة ، تلاها الطالبة منيرة المقبل في ترسيخ الاعتزاز بالهوية الإسلامية، ثم تحدثت المتطوعة شهد الحربي عن دور الأندية الموسمية في بناء شخصية الطالبة، بعدها الطالبة مكية الراكان في الاستدامة الاقتصادية في البيئة التعليمية وخُتِمت مشاركة الطالبات بنوال الغامدي في البيئة الفيزيقية التعليمية مكوناتها وسائط تعليمية ومادية .

ثم قدّم فريق حوار الإنسانية ورقة عمل توضح أبرز انعكاسات رحلة أدنبرة على الطلبة في تحقيق التعايش مع الآخرين ودورها في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 قدمتها الطالبة رنيم الناجم.

بعدها ألقت الطالبة عبير بن متعب في فريق حوار الإنسانية ورقة عمل عن التعايش رغم الاختلاف،

وفي ختام اللقاء عبرت مديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم عن سعادتها بوجودها في هذا الملتقى مع تلك النخبة من طالبات التعليم بمختلف مراحله وذكرت أن الرؤية تُصنع لهم وللأجيال القادمة.

