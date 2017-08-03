عروس تطلق الرصاص على عريسها يوم الزفاف - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها أطلقت إليزابيث بريتشارد (25 عاماً) الرصاص على عريسها يوم زفافهما.

حيث سحبت العروس الشابة مسدساً من أسفل فستانها الأبيض لتطلق النار على زوجها جيمس جاريد بيرتون (30 عاماً)، بعد ساعات فقط من عقد قرانهما وإعلانهما زوجاً وزوجة. وقيل إنها كانت تخوض مشاحنة مع عريسها خارج فندق Clarion Inn في بلدة مورفريزبورو بولاية تينيسي الأمريكية، فأشهرت السلاح في وجهه، وضغطت على الزناد.

والاتهام الآن موجه للعروس التي كانت لا تزال في فستان زفافها الأبيض لحظة القبض عليها، بسحب المسدس الناري ذي عيار الـ9 مل، وتوجيه فوهته إلى رأس زوجها، ثم إطلاق النار عليه.

وقالت الشرطة إن المسدس لم يكن محشواً بالطلقات في العرس، إلا أن العروس بريتشارد تناولته لاحقاً وحشته بالطلقات، ثم أطلقت الأعيرة النارية في الهواء، ما دفع الواقفين على مقربة منها للركض هرباً من الإصابة بعيار طائش.

وهذا أدينت العروس بتهمة الاعتداء الأسري المشدد -أي التسبب أو محاولة التسبب بإصابة بالغة بشخص ما أو استخدام سلاح مميت لتلك الغاية- وكان من المزمع إرسالها إلى الحبس في سجن مقاطعة رذرفورد، لولا أنها أفرج عنها بكفالة 15 ألف دولار.