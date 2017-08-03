بالفيديو.. 4 معلومات غير صحيحة منتشرة في عالم السيارات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عالم السيارات مليء بالمعلومات والنصائح التي يقدمها البعض والتي يتناقلها عشاق السيارات دون إدراك منهم أن بعض تلك المعلومات ليست صحيحة، بل قد تكلفهم المال أيضا.

ولذلك سنعرض عليكم بعض تلك المعلومات والنصائح التي شاع تداولها على مواقع الإنترنت، وأصبحت حقيقة في أذهان البعض دون التأكد من مصادرها وصحتها.

1- الهرب من الرادار : حيث ان هناك معلومة متداولة ويعتقد في صحتها الكثيرون، وهي أن رش مثبت الشعر البخاخ على لوحات السيارة المعدنية، يفقد قدرة الرادات على التقاط أرقامها وذلك بفقدها قدرتها على عكس الضوء ولكن التجربة العملية أثبتت أن هذا الموضوع لا يفلح على الإطلاق، والشيء الوحيد الذي سيمكنك من الهروب من الرادار والإفلات من الكاميرا، هو أن تتمكن من المرور بسرعة أعلى من سرعة التقاط كاميرا الرادار.

2- طلقة في خزان الوقود تفجر سيارتك: هذه المعلومة رسخة في عقول الكثيرين من عشاق أفلام الأكشن ولكن الحقيقة هو أن إطلاق النار على خزان الوقود لا يسبب انفجاراً، وذلك لأن الاشتعال يحتاج للأكسجين، وهو ما لن تجده داخل خزان الوقود، خاصة إن كان الخزان ممتلئا بالوقود، ولكن قد يحدث الانفجار إذا كان هناك عدة رصاصات تم إطلاقها على خزان الوقود بشكل متتابع هو ما قد يحدث حريقا صغيرا قد يتحول لانفجار.

3- أبواب السيارة المغلفة بإحكام ستمنع المنقذين من الوصول إليك: الحقيقة هو أن الأبواب غير المغلقة بإحكام قد تعرض قائد السيارة لإصابات بالغة نتيجة تعرضها للفتح عند وقوع التصادم، ولذلك فغلق الأبواب بإحكام هو أمر يشكل نوعا من الأمان الإضافي لقائد السيارة ويمنع المخاطر من الوصول إليه، وفي نفس الوقت رجال الإنقاذ لديهم الأدوات التي تمكنهم من خلع تلك الأبواب بسهولة.

4- جودة الوقود تؤثر على كفاءة السيارة: ولكن في الواقع كل سيارة تم تصميمها لتتناسب مع نوع الوقود الذي تم تحديده لها، فالسيارات المصممة للعمل بوقود 90 أو 92 أوكتين لن يتحسن أداؤها عندما يتم وضع وقود 95 بها، لان ذلك يهدر أموالك على شراء وقود ذي كفاءة أعلى من الكفاءة الموصى بها لسيارتك كما يمكنكم مشاهدة الرابط في اسفل الفيديو لتحقق من البنزين الصحيح الذي يجب ان تستخدمه في سيارتك.

