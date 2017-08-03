⁠⁠⁠⁠⁠تفاصيل ابتزاز امرأة وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أطاحت شرطة منطقة الرياض بشخص إبتز إمرأة وهددها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجدت الجهات الأمنية مقاومة شديدة من المتهم عقب اعداد كمين محكم له حيث حاول الفرار ما نتج عنه صدمه لمركبة متوقفة و محاولته سرقة مركبة أخرى متوقفة بعد تعطل مركبته، لكن تم التعامل معه وفق ما يقتضية الموقف والسيطرة عليه دون وقوع أي اصابات.

وأوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة فقد ورد لمركز شرطة العريجاء قيام أحد الأشخاص بابتزاز امرأه و تهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وبعد التحقق من صحة البلاغ قامت الجهة المختصة بشرطة المنطقة على ضوء المعلومات الواردة بجملة من الإجراءات البحثية، وأسفرت عن تحديد هوية الشخص وضبطه في كمين محكم بعد مقاومة شديدة من قبله ومحاولته ارتكاب الفرار ما نتج عنه صدمه لمركبة متوقفة و محاولته سرقة مركبة أخرى متوقفة بعد تعطل مركبته.

وتم التعامل معه وفق ما يقتضية الموقف والسيطرة عليه دون وقوع أي اصابات و لله الحمد، وبالتحقق من سجل المركبة نوع أجرة التي بقيادته اتضح أنها مسروقة بالقوة و معمم عنها بتاريخ 2/11/1438 هـ و عثر بداخلها على عدد 2 لوحة مسروقة ايضا .

جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص و تحريز أجهزة الاتصال التي بحوزته وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإستكمال إجراءات التحقيق في القضية حسب الاختصاص لتطبيق نظامي الاجراءات الجزائية و مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه .