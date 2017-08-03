بالصورة.. وليد توفيق يحتفل بعيد ميلاد نجله برفقة زوجته وابنته - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

شارك الفنان وليد توفيق ، متابعيه ومحبيه عبر حسابه على ” إنستغرام ” صورة جمعته وأفراد عائلته خلال احتفاله بعيد ميلاد ابنه وليد جونيور في المنزل.

وقد ظهرت في الصورة إلى جانبه زوجته ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق وابنته نورهان.

وعلق وليد على الصورة قائلاً ، : ” حبيبي وليد جونيور. كلّ سنة وانت يا غالي أجمل أيّام العمر. كلّ سنة وانت رفيقي وصاحبي وأغلى البشر ، كل عام وانت بألف خير يا قطعة من قلبي ، كل سنة بشوفك حلم عم يكبر قدامي. كل سنة بشوفك فرح أحلى إيامي. كل سنة بشوفك ضحكة إمك وحنية إختك. نحنا اللي كتير بنحبك “.