" غرفة أبها " مشروع البحر الأحمر سيحقق طفرة لصناعة السياحة بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

وصف رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية التجارية بأبها المهندس عبد الله بن سعيد المبطي, ” مشروع البحر الأحمر ” الذي أطلقه نائب خادم الحرمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة, أنه أحد المشروعات السياحية العالمية الذي يسعى لاستثمار المقومات الطبيعية للمملكة الجاذبة للاستثمار والواعدة في إيجاد فرص عمل للمواطنين وخاصة الشباب.

وقال : إن ” مشروع البحر الأحمر ” يتمتع بعوامل تحقق له النجاح فالمستثمر الرئيسي في المشروع سيكون صندوق الاستثمارات العامة وتواجده في هذا المشروع سيكون عامل جذب للمستثمرين والشركات العالمية، وهذا الصندوق له تاريخ طويل وحافل بالنجاح في استثماراته المتنوعة التي تستهدف تعظيم المكاسب الاقتصادية للمملكة، وله تجارب متنوعة مع القطاع الخاص السعودي في المشاركة في دعم المشروعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد المهندس المبطي, أن مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي، كغيره من المشروعات في المملكة، إذ يدخل في صلب رؤية المملكة 2030، وهو مشروع ضخم ليس في المساحة فحسب، بل في ما سيحتويه من مقومات سياحية عالمية ، فالموقع يتمتع بمزايا يستهدفها السياح من كل الجنسيات والشرائح والاهتمامات، ناهيك عن المحميات الطبيعية، وممارسة الغوص واستكشاف الشعاب المرجانية في هذه المنطقة الخلابة من البحر الأحمر.

ولفت إلى سعي المملكة لتنويع مصادر دخلها، وتحقيقاً لتطلعات قيادتها الحكيمة حيث تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للبلاد، مفيداً أن السياحة اليوم أحد أهم الروافد والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، وتلعب دوراً بارزاً في تنمية وتطوير البلدان، وازدادت أهميتها كصناعة وحرفة، وكثير من الدول المتطورة تعتمد عليها كرافد أساسي في التنمية الاقتصادية، وأصبحت تستقطب الاستثمارات الضخمة من الدول كافة .

وأبان رئيس غرفة أبها, أن المشروع وغيره من المشروعات السياحية التي أعلنت عنها المملكة مؤخراً سيحقق لها عائداً سنوياً للسياحة العالمية كما تقدره الكثير من الإحصاءات التي تصدرها المنظمات المهتمة بالشأن السياحي، إلى جانب توفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل لمواطني المملكة, مشيراً إلى أن المشروع سيحقق نقلة نوعية وطفرة استثنائية في مستقبل صناعة السياحة بالمملكة، وقطاع الضيافة، فالمملكة تتمتع بتوفر الأسس الطبيعة، ويعد من المواقع الواعدة والمعروفة بجاذبيتها السياحية.