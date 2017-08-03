سجن زوج لزرعه ماريجوانا لعلاج زوجته من السرطان - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدم زوج يٌدعى سيدوارتو، على زرع الماريجوانا لاستخدامها في أغراض طبية للمساعدة في تخفيف معاناة زوجته المريضة بالسرطان، فيما تمكنت الشرطة الإندونيسية من القبض عليه.

وبعرض القضية على محكمة إندونيسية في جزيرة بورنيو، قضت بسجنه ثمانية أشهر.

وتطبق إندونيسيا بعضا من أكثر القوانين صرامة على مستوى العالم لمكافحة المخدرات وسجنت عددا قياسيا من المتعاطين والتجار بسبب ما تقول الحكومة إنها أزمة مخدرات تواجهها البلاد.

وقال مارسلينا لين محامي سودوارتو في تصريحات لصحف محلية، إن محكمة سانجاو في كاليمانتان الغربية قضت بسجن سودوارتو ثمانية أشهر وغرمته مليار روبية (75 ألف دولار).

وأضاف المحامي أن المحكمة وجدت أن موكله لم يحصل على ترخيص بزراعة الماريغوانا ووفرها لشخص آخر لكنه قال إن القاضي سلم بأنه لا يستخدمها أو يتعاطاها.