الموت يطارد سكان 5 ولايات في المكسيك - صحيفة صدى الالكترونية

مكسيكو(صدى):

يعيش سكان 5 ولايات مكسيكية في حالة رعب، بعد تحذير أمني من خطورة اختفاء مواد مشعة.

وقال رئيس خدمات الطوارئ الوطنية لويس فيليبي بوينتي: ” إن سرقة كمية غير معلومة من المواد المشعة دفعتنا إلى إصدار تحذير في خمس ولايات مكسيكية “.

وأضاف في تغريدة على ” تويتر ” ، أن التحذير والبحث عن المادة المسروقة يشمل الولايات الشمالية نويفو ليون وتاماوليباس وسان لويس بوتوسي وزاكاتيكاس وكواهويلا. وحث من لديه معلومات عن المادة المسروقة على سرعة الاتصال بالسلطات، دون فتح الشحنة إذا تم العثور عليها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المادة سرقت من كلية للهندسة في نيوفو ليون. وشهدت المكسيك سرقة أو فقد مواد مشعة عدة مرات كان أحدثها في أبريل الماضي.